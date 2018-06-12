14 эйсов не помогли Кр. Плишковой победить Томлянович в Хертогенбосхе

Выступающая за Австралию Айла Томлянович пробилась в 1/8 финала турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды), одержав волевую победу над чешкой Кристиной Плишковой — 4:6, 7:6 (7:3), 6:2. Матчболов у чешской теннисистки не было.



Поединок продолжался 1 час 49 минут. Томлянович 10 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 2 брейк-пойнта из 2. На счету Плишковой 14 эйсов, 4 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.



Следующей соперницей Айлы станет белоруска Арина Соболенко (8), обыгравшая чешку Маркету Вондроушову со счётом 0:6, 7:5, 6:3.

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