Матчи турнира ATP в Штутгарте перенесены на 13 июня из-за дождя

Часть матчей первого круга на турнире категории ATP 250 в Штутгарте (Германия) перенесена на среду, 13 июня, из-за дождя. Во вторник победы успели одержать только венгр Мартон Фучович, представитель Узбекистана Денис Истомин и француз Жиль Симон. Кроме того, испанец Фелисьяно Лопес взял первый сет у серба Виктора Троицки со счётом 6:1.



Не успели выйти на корт Денис Шаповалов с Праджнешем Гуннесвараном, Максимильян Мартерер с Виктором Галовичем, Бенуа Пэр с Тейлором Фритцем и Милош Раонич с Мирзой Башичем.



Отметим, что в вечерней программе в среду запланирован поединок Роджера Федерера с Мишей Зверевым.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.