Векич обыграла Лапко во втором круге турнира в Ноттингеме

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под шестым номером, пробилась в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Веру Лапко со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 1 час 50 минут. Действующая чемпионка 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка. Во второй партии Вера не реализовала подачи на сет и два сетбола.

За выход в полуфинал Векич поспорит с немкой Моной Бартель.