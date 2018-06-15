Соболенко уступила Флипкенс в четвертьфинале соревнований в Хертогенбосхе

Белоруска Арина Соболенко (8) в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе уступила бельгийке Кирстен Флипкенс со счётом 4:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 14 минут. 32-летняя уроженка Гиля, занимающая 60-е место в рейтинге WТА, сделала 1 эйс, 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 5 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Арина 1 раз подала навылет и обошлась без двойных. Отметим, что для обеих теннисисток этот матч стал вторым за день.

За выход в финал Флипкенс поспорит либо со словачкой Викторией Кужмовой, либо с немкой Антонией Лоттнер (Q). Полуфинал пройдёт в субботу, 16 июня.