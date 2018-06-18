Тим: думаю, я более чем готов к матчу первого раунда с Южным

Австриец Доминик Тим, финалист «Ролан Гаррос» — 2018, поделился ожиданиями от старта травяного сезона. В первом круге турнира в Галле Доминик встретится с прошедшим квалификацию россиянином Михаилом Южным.



«Я хорошо себя чувствую. После „Ролан Гаррос“ я несколько дней отдохнул и жду начала травяного сезона, который мне нравится. Конечно, здесь не стоит ждать большого количества длинных розыгрышей — это совсем другая игра по сравнению с грунтом, но я получаю от неё удовольствие. К тому же здесь на меня нет такого давления, как на грунтовых турнирах, так что в психологическом плане это немного проще.



На траве все матчи упорные. Есть специалисты этого покрытия, с которыми можно встретиться на ранней стадии. Кто-то здорово подаёт, кто-то просто хорошо играет на траве. Конечно, я могу рано вылететь из турнира, но, думаю, я прибавил за последние годы. Два года назад я даже завоевал титул в Штутгарте, и сейчас хочу хорошо выступить в Галле, далеко пройти по турнирной сетке. Думаю, после нескольких тренировок я более чем готов к первому раунду», — цитирует Тима официальный сайт ATP.