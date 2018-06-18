Шафаржова и Маттек-Сэндс спустя год вновь будут выступать в паре

Чешская теннисистка Люси Шафаржова на Уимблдоне вновь сыграет в паре с представительницей США Бетани Маттек-Сэндс, сообщает официальный сайт тура со ссылкой на чешские СМИ. Они не выступали вместе после серьёзной травмы колена, полученной американкой год назад. Затем они не могли играть в паре из-за болезни Шафаржовой.

Ранее Шафаржова и Маттек-Сэндс в паре выиграли Открытые чемпионаты Австралии и Франции, а также US Open.

Когда Бетани не могла выходить на корт, Люси выступала в дуэте со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой и россиянкой Светланой Кузнецовой.