Шафаржова и Маттек-Сэндс спустя год вновь будут выступать в паре

Чешская теннисистка Люси Шафаржова на Уимблдоне вновь сыграет в паре с представительницей США Бетани Маттек-Сэндс, сообщает официальный сайт тура со ссылкой на чешские СМИ. Они не выступали вместе после серьёзной травмы колена, полученной американкой год назад. Затем они не могли играть в паре из-за болезни Шафаржовой.
Ранее Шафаржова и Маттек-Сэндс в паре выиграли Открытые чемпионаты Австралии и Франции, а также US Open.
Когда Бетани не могла выходить на корт, Люси выступала в дуэте со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой и россиянкой Светланой Кузнецовой.
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