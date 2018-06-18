Баутиста-Агут победил Штруффа на старте турнира в Галле

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире в Галле (Германия) под четвёртым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Роберто 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит с победителем противостояния Жоау Соуза (Португалия) — Робин Хасе (Нидерланды).