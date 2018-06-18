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Баутиста-Агут победил Штруффа на старте турнира в Галле

Баутиста-Агут победил Штруффа на старте турнира в Галле
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, посеянный на турнире в Галле (Германия) под четвёртым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Роберто 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Баутиста-Агут поспорит с победителем противостояния Жоау Соуза (Португалия) — Робин Хасе (Нидерланды).

Галле 2018. 1-й круг
18 июня 2018 года, понедельник. 13:10 МСК
Ян-Леннард
Штруфф
Роберто
Баутиста-Агут
4:6 1:6
Галле 2018. 1-й круг
18 июня 2018 года, понедельник. 13:00 МСК
Робин
Хасе
Жоау
Соуза
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