Мюллер на двух тай-брейках победил Шаповалова в первом круге турнира в Лондоне

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер вышел во второй круг турнира в Лондоне, на двух тай-брейках обыграв канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Жиль 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Мюллер поспорит с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 1) — Фернандо Вердаско (Испания).