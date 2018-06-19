Надаль начал тренировки на траве

Испанец Рафаэль Надаль сообщил, что начал тренировки на травяном покрытии на Мальорке и готовится к Уимблдону. Напомним, что Надаль дважды выигрывал Уимблдон, в том числе в 2008 году, когда с третьей попытки победил в финале швейцарца Роджера Федерера и прервал его серию из пяти титулов. Затем Рафаэль завоевал титул в 2010-м, но после финала в 2011-м не проходил на этом турнире дальше 1/8 финала. В прошлом году на этой стадии Надаль проиграл люксембуржцу Жилю Мюллеру.



«Тренируюсь на траве. Понемногу начинаю чувствовать мяч и готовлюсь к Уимблдону здесь, дома, на Мальорке», — написал Надаль в своём «инстаграме».