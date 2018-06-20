Свитолина: я ожидала, что Векич будет бороться и постарается вернуться в игру

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под вторым номером, прокомментировала победу на старте соревнований над представительницей Хорватии Донной Векич со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

«Я очень довольна своим первым матчем на траве. Думаю, я играла отлично, уверенно. Я ожидала, что Донна будет бороться и постарается вернуться в игру. Пожалуй, счёт 6:1, 3:1 был несколько неожиданным. Ей нужно было прибавить, и она это сделала. В целом я осталась довольна своими действиями на корте», — приводит слова Свитолиной официальный сайт тура.

Свитолина в трёх сетах победила Векич в первом круге турнира в Бирмингеме