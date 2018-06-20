Мугуруса: я пожертвую все заработанные на этой неделе в парном разряде призовые

Испанка Гарбинье Мугуруса сообщила, что передаст все заработанные призовые от выступления на турнире в Бирмингеме (Великобритания) в парном разряде в фонд развития детского образования в Камбодже.

В первом круге действующая чемпионка Уимблдона в дуэте с россиянкой Дарьей Касаткиной обыграла чешек Барбору Стрыцову и Андреа Главачкову со счётом 2:6, 6:4, [10:7].

«Я провела детство в Венесуэле, поэтому прекрасно знаю, что не у всех есть одинаковые возможности. Именно поэтому я связалась с фондом Room To Read, который старается дать образование детям. Моя цель — помочь построить ещё одну школьную библиотеку. Я пожертвую все заработанные на этой неделе в паре призовые. Мы близки к цели», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.