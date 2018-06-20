Эдмунд: очень рад, что сумел одержать свою первую победу на траве в этом сезоне

Британский теннисист Кайл Эдмунд, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под седьмым номером, прокомментировал победу в стартовом раунде над американцем Райаном Харрисоном со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
«Я очень рад, что сумел одержать свою первую победу на травяном покрытии в этом сезоне. Так здорово, что эта победа пришлась на домашний турнир», — приводит слова Эдмунда официальный сайт тура.
Следующим соперником Кайла станет австралиец Ник Кирьос, одолевший британца Энди Маррея в трёх партиях.
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.