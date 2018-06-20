Хачанов победил Нисикори и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Японии Кея Нисикори (7) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Карен 7 раз подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Хачанов в Галле.

За выход в полуфинал соревнований в Галле Хачанов поспорит с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под четвёртым номером.

Галле. Мужчины. Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия, LL) — Рудольф Моллекер (Германия, WC) — 6:4, 7:6 (7:5).