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Хачанов победил Нисикори и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Хачанов победил Нисикори и вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле (Германия), в двух партиях обыграв представителя Японии Кея Нисикори (7) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Карен 7 раз подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Хачанов в Галле.

За выход в полуфинал соревнований в Галле Хачанов поспорит с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под четвёртым номером.

Галле. Мужчины. Первый круг
Николоз Басилашвили (Грузия, LL) — Рудольф Моллекер (Германия, WC) — 6:4, 7:6 (7:5).

Галле 2018. 2-й круг
20 июня 2018 года, среда. 15:05 МСК
Кей
Нисикори
Карен
Хачанов
2:6 2:6
Галле 2018. 1-й круг
20 июня 2018 года, среда. 14:35 МСК
Николоз
Басилашвили
Рудольф
Моллекер
6:4 7:6
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