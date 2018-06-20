Касаткина и Мугуруса проиграли в четвертьфинале турнира в Англии в паре

Россиянка Дарья Касаткина и испанка Гарбинье Мугуруса в четвертьфинале парного разряда турнира в Бирмингеме уступили американке Николь Меликар и чешке Квете Пешке со счётом 6:1, 6:7 (5:7), [12:14]. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Дарья и Мугуруса проиграли 3 гейма на своей подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 9. Также в их активе 3 подачи навылет при 2 двойных ошибках. Николь и Квета сделали по 3 эйса и двойных.

Соперницы 24-летней Меликар и 42-летней Пешке по полуфинальному матчу определятся завтра, 21 июня.