Гарсия стала четвертьфиналисткой турнира в Испании

Первая ракетка турнира на Мальорке француженка Каролин Гарсия во втором круге переиграла шведку Юханну Ларссон (Q) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. 24-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ, занимающая шестое место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 5 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Юханна четырежды подала навылет при 3 двойных.

В четвертьфинале Гарсия встретится ещё с одной победительницей квалификации – американкой Софьей Кенин.