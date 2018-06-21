Федерер: когда Надаль здоров, для него нет ничего невозможного

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер оценил шансы испанца Рафаэля Надаля на Уимблдоне-2018. Уроженец Манакора занимает вторую строчку в рейтинге ATP.

«Думаю, Рафа будет одним из главных фаворитов на победу на Уимблдоне, несмотря на пропуск турнира в Лондоне. Мне кажется, ключевое значение для него будут иметь стартовые матчи. Они всегда получаются непростыми. На Уимблдоне большая сетка, и случиться может всякое. Для любого игрока из топ-группы первые два раунда крайне важны, потому что травяные корты там отличаются от других.

Я уверен, что Рафа приедет на турнир с уверенностью в своих силах. Он провёл невероятный грунтовый сезон. Если он уже тренируется на траве, значит он здоров. Когда Рафа здоров, для него нет ничего невозможного", — цитирует Федерера Punto de Break.