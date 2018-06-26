Соболенко в трёх сетах победила Гёргес во втором круге турнира в Истбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Германии Юлию Гёргес, посеянную под шестым номером, со счётом 1:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту. Арина 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.



За выход в четвертьфинал соревнований в Истбурне Соболенко поспорит с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 9).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.