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Соболенко в трёх сетах победила Гёргес во втором круге турнира в Истбурне

Соболенко в трёх сетах победила Гёргес во втором круге турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Германии Юлию Гёргес, посеянную под шестым номером, со счётом 1:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту. Арина 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Истбурне Соболенко поспорит с победительницей матча Светлана Кузнецова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 9).

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 13:00 МСК
Юлия
Гёргес
Арина
Соболенко
6:1 4:6 4:6
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