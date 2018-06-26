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Кузнецова взяла всего два гейма в матче с Мертенс на турнире в Истбурне

Кузнецова взяла всего два гейма в матче с Мертенс на турнире в Истбурне
Теннис / WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях проиграв представительнице Бельгии Элисе Мертенс (9) со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 47 минут. Светлана совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Элисе 2 эйса и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Мертенс в Истбурне.

За выход в четвертьфинал соревнований Мертенс поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Истбурн (ж) 2018. 2-й круг
26 июня 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Светлана
Кузнецова
Элисе
Мертенс
1:6 1:6
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Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
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