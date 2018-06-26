Кузнецова взяла всего два гейма в матче с Мертенс на турнире в Истбурне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг турнира в Истбурне (Великобритания), в двух партиях проиграв представительнице Бельгии Элисе Мертенс (9) со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 47 минут. Светлана совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Элисе 2 эйса и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Мертенс в Истбурне.

За выход в четвертьфинал соревнований Мертенс поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.