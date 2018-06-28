Соболенко впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко пробилась в полуфинал на травяном турнире категории Premier в Истбурне (Великобритания). 20-летняя спортсменка обыграла чешку Каролину Плишкову (2) со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).



Для уроженки Минска эта победа стала дебютной над теннисисткой, входящей в первую десятку мирового рейтинга. Ранее Соболенко трижды проигрывала спортсменкам из топ-10.



За выход в финал соревнований в Истбурне белоруска поспорит с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской, ранее обыгравшей латвийку Елену Остапенко, посеянную под 5-м номером.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.