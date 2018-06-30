Видео. Победы Лацко и М. Зверева — в обзоре полуфиналов турнира в Истубрне

Представитель Германии Миша Зверев вышел в финал травяного турнира категории ATP 250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале он обыграл теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 7:6 (11:9), 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Зверев выполнил 3 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Кукушкина 1 эйс, 2 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.

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Словак Лукаш Лацко (LD) вышел в финал травяного турнира категории ATP 250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В полуфинале 94-я ракетка мира обыграл итальянца Марко Чеккинато, посеянного под четвёртым номером, со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 58 минут. Лацко выполнил 9 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Чеккинато 7 эйсов, итальянец обошёлся без ошибок на подаче и брейк-пойнтов.

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