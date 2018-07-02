Блинкова вышла во 2-й круг Уимблдона, обыграв Ван Яфань

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона. В своей стартовой встрече Блинкова в трёх сетах одержала волевую победу над китаянкой Ван Яфань со счётом 6:7, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 26 минут. Блинкова трижды подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 11 брейк-пойнтов из 19. На счету Ван Яфань 1 эйс, 7 ошибок на подаче и 9 реализованных брейков из 20.

Следующей соперницей Блинковой в матче второго круга Уимблдонского турнира станет 20-я сеяная, голландка Кики Бертенс.