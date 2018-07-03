Макарова: с Возняцки надо самой играть агрессивно, так как она ничего не отдаст

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала свою победу на старте Уимблдона над хорваткой Петрой Мартич со счётом 7:6 (7:0), 2:6, 6:3 и поделилась эмоциями от выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Во втором круге она сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Мартич — сложная соперница для первого круга. Сегодня было ещё так жарко, ветрено и волнительно, так как это первый матч. Рада, что смогла так хорошо начать и всё же выиграла первый сет. В третьем сете я играла очень чётко, агрессивно, сконцентрированно, в свой теннис, чего не получилось во втором.

С Каролиной легко не будет, она трудная соперница. Нужно будет самой играть агрессивно, так как она ничего не отдаст. После семи поражений у меня есть одна победа над ней, постараюсь вспомнить тот матч.

Игру с Испанией смотрели от начала до конца с командой в доме. Я должна была идти на массаж, но мне сказали, что уже два тайма по 15 минут и я не могу уйти. Досмотрели до конца, визжали, орали. Было здорово", — сказала Макарова.

Видео доступно на «Чемпионате».

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.