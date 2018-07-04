4 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют россиянка Екатерина Макарова и датчанка Каролина Возняцки (2). Начало поединка запланировано на 16:40 по московскому времени. По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 7-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Возняцки на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с представительницей Польши Агнешкой Радваньской (32), либо с чешкой Люси Шафаржовой.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.