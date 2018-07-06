Мугуруса: играть на траве непросто, бывает, матч выскальзывает у тебя из рук

Действующая чемпионка Уимблдона испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё поражение в матче второго раунда от бельгийской теннисистки Элисон ван Эйтванк – 7:5, 2:6, 1:6.
«Элисон сыграла отлично. Она много рисковала, и это работало. Думаю, моя игра была не того уровня, к которому я привыкла. Действительно, это грустно, ведь я рассчитывала на более успешное выступление. Тем не менее соперница провела отличный матч – у неё был хороший день, а её игра очень подходит для травяной поверхности. Играть на траве непросто, бывает матч выскальзывает у тебя из рук, и сегодня был именно такой момент», – цитирует Мугурусу официальный сайт Уимблдона.
Ван Эйтванк: я бы очень хотела впервые дойти до второй недели на Уимблдоне
Хачанов едва не повторил ошибку Чилича, но дожал Багдатиса
Касаткина нацелилась на Сингапур, Хачанов едва не проиграл с 2-0, Мугуруса не защитила титул, а Чилич — прошлогодний финал и покинул топ-5.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.