Соперницей Макаровой в четвёртом круге Уимблдона будет Джорджи

Итальянская теннисистка Камила Джорджи пробилась в четвёртый круг Уимблдона, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 39 минут. Камила 8 раз подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 6 брейков. Во втором сете Камила отыграла матчбол.



За выход в четвертьфинал соревнований Джорджи поспорит с россиянкой Екатериной Макаровой.

Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.