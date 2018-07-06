Макарова и Звонарёва уступили во втором круге Уимблдона в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Вера Звонарёва завершили выступление в парном разряде на Уимблдоне. Во втором круге они проиграли бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс (Нидерланды, 8) со счётом 4:6, 4:6.



Матч длился 1 час 15 минут. Макарова и Звонарёва обошлись без подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 5. На счету бельгийки и голландки 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.



В третьем круге Мертенс и Схурс встретятся с победительницами матча Георгина Гарсия-Перес (Испания)/Фанни Штолляр (Венгрия) — Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия, 12).

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