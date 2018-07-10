10 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют словачка Доминика Цибулкова и представительница Латвии Елена Остапенко (12). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 29-летняя уроженка Братиславы — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Остапенко на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с россиянкой Дарьей Касаткиной (14), либо с немкой Анжеликой Кербер (11).

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.