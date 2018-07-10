Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона. В четвёртом круге первая ракетка турнира обыграл француза Адриана Маннарино (22) со счётом 6:0, 7:5, 6:4. Следующим соперником уроженца Базеля будет южноафриканец Кевин Андерсон (8).
«Если вы предоставляете себе шансы, действуете с максимальной концентрации и играете хорошо, то можете рассчитывать на успешные серии. На тренировках я не работаю над чем-то конкретным. Цель состоит в том, чтобы побеждать, а не действовать изобретательно. Каждый раз я сосредоточен на конкретном матче.
По правде говоря, я был удивлён ходом первого сета, ведь мне удалось выиграть его всего за 16 минут. Это слишком быстро. Вероятно, на этой неделе мне больше не удастся выиграть сет с таким счётом, поэтому я могу насладиться подобным моментом», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.
Федерер: не ожидал, что первый сет удастся выиграть всего за 16 минут