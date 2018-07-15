Ивахненко вышла в основную сетку турнира в Гштааде

Россиянка Валентина Ивахненко (8) обеспечила себе место в основной сетке турнира категории International в Гштааде (Швейцария). В заключительном квалификационном раунде она обыграла американку Элли Киик (12) со счётом 6:1, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. Ивахненко, занимающая 176-е место в рейтинге WTA, выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Киик три ошибки на подаче и пять упущенных брейк-пойнтов, американка обошлась без эйсов.



Соперница Ивахненко по первому кругу соревнований в Швейцарии определится после дополнительной жеребьёвки.