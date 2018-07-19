Севастова: во втором сете матча с Рус я немного занервничала

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала победу во втором круге соревнований в Бухаресте над голландкой Аранчей Рус со счётом 6:1, 7:5.

«Во втором сете я немного занервничала. Я могла выиграть партию со счётом 6:3 или 6:4. При счёте 5:4 соперница провела отличный гейм. Но всё равно я смогла выиграть сет — 7:5. Я реализовала подачу на матч, сыграв гораздо лучше, чем при 5:4. Рада, что сумела победить в двух партиях.

Я довольна своим физическим состоянием. Я двигалась гораздо лучше, чем в первом круге. Условия в вечерней сессии мне подходят. Мне всё здесь нравится: мячи, корт, большое количество зрителей и вечерние матчи. Мне всё подходит. Бухарест — отличный город", — цитирует Севастову официальный сайт тура.