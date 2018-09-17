Мугуруса: уверена, что на турнире в Токио я могу пройти далеко

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Токио (Япония) под шестым номером, прокомментировала победу в первом круге над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич со счётом 6:2, 6:4.

«Это был очень сложный матч первого круга. Мне противостояла сильная соперница, на счету которой немало невероятных побед. Мне пришлось нелегко, и я очень рада победе.

Мне нравится выступать в Токио. Ранее я уже демонстрировала здесь отличную игру и сейчас уверена, что могу пройти далеко", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Мугуруса поспорит с победительницей поединка Эжени Бушар (Канада, Q) — Элисон Риске (США, Q).

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.