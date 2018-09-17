Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Мугуруса стартовала на турнире в Токио с победы над Бенчич

Мугуруса стартовала на турнире в Токио с победы над Бенчич
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Токио (Япония) под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Мугуруса поспорит с победительницей поединка Эжени Бушар (Канада, Q) — Элисон Риске (США, Q).

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.

17 сентября 2018 года, понедельник. 06:30 МСК
Токио. 1-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
Испания
6:2
6:4
 
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Швейцария
Южный завершает карьеру игрока. Как прошла жеребьёвка St. Petersburg Open
Южный хочет отсрочить проводы, Вавринка рад, что набирает от матча к матчу. Турнир в городе на Неве вот-вот начнётся.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент