Риске: я отлично сохраняла концентрацию на протяжении всего матча с Мугурусой

Американская теннисистка Элисон Риске прокомментировала свою победу над испанкой Гарбинье Мугурусой во втором круге турнира в Токио (Япония) со счётом 6:1, 6:2.

«Я очень рада. Я осталась довольна своей игрой в этом матче. Думаю, я действовала уверенно и очень рада, что получила ещё один шанс выйти на корт здесь. На протяжении всей встречи я здорово сохраняла концентрацию. Я сразу же стала играть на высоком уровне и весь матч не сбавляла обороты. Я очень довольна победой», — приводит слова Риске официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Риске поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.