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Мугуруса взяла всего три гейма в матче с Риске на турнире в Токио

Мугуруса взяла всего три гейма в матче с Риске на турнире в Токио
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Токио (Япония) под шестым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице США Элисон Риске, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету американки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Риске поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (4).

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.

19 сентября 2018 года, среда. 10:20 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
14
Испания
1:6
2:6
 
Элисон Риске
Элисон Риске
75
США
Мугуруса: уверена, что на турнире в Токио я могу пройти далеко
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