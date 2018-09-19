Мугуруса взяла всего три гейма в матче с Риске на турнире в Токио

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Токио (Япония) под шестым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице США Элисон Риске, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час.



Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету американки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в Токио Риске поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (4).



Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.