Победа Южного, вылет Хачанова и зажигательная поддержка — в фотообзоре Spb Open

19 сентября в Санкт-Петербурге на корте стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал первым четвертьфиналистом турнира, обыграв россиянина Карена Хачанова со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (6:1).

Также канадский теннисист Денис Шаповалов вышел во второй, одолев представителя Испании Адриана Менендес-Масейраса со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Михаил Южный пробился во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. На старте турнира россиянин обыграл боснийца Мирзу Башича в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:4.