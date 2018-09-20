Пуи из-за травмы снялся с турнира в Метце

Французский теннисист Люка Пуи снялся с турнира в Метце (Франция). Француз сослался на повреждение бедра, сообщает пресс-служба турнира.

В основной сетке турнира Пуи заменит «лаки-лузер» Грегуар Баррер из Франции. Его соперником по второму кругу соревнований станет 166-я ракетка мира немец Маттиас Бахингер, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

Призовой фонд турнира в Метце превышает € 500 тыс. Соревнования проходят на «харде».

Напомним, что во время минувшего Открытого чемпионата США по теннису Пуи уступил уже в первом круге соревнований. Француз не смог обыграть 68-ю ракетку мира португальца Жоао Соузу, уступив в четырёх сетах. В прошлом году Пуи в Метце дошёл до второго круга. Действующим победителем соревнований является немец Петер Гоёвчик.