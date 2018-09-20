Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Беранкис обыграл Циципаса и вышел в третий раунд турнира в Метце

Беранкис обыграл Циципаса и вышел в третий раунд турнира в Метце
Теннис / ATP

Теннисист из Литвы Ричардас Беранкис вышел в третий раунд соревнований в Метце, одержав победу над вторым номером посева из Греции Стефаносом Циципасом – 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. На счету победителя 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 имевшихся. Циципас отметился 17 эйсами, 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 7 у него имевшихся.

Следующим соперником Беранкиса станет теннисист из Молдавии Раду Албот.

Действующим победителем соревнований категории ATP 250, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Бенуа Пэра.

20 сентября 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Метц. 2-й круг
Матч окончен
Ричардас Беранкис
Ричардас Беранкис
103
Литва
   5
6:7
7   
   8
7:6
6   
6:3
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент