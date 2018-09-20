Беранкис обыграл Циципаса и вышел в третий раунд турнира в Метце

Теннисист из Литвы Ричардас Беранкис вышел в третий раунд соревнований в Метце, одержав победу над вторым номером посева из Греции Стефаносом Циципасом – 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. На счету победителя 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 имевшихся. Циципас отметился 17 эйсами, 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 7 у него имевшихся.



Следующим соперником Беранкиса станет теннисист из Молдавии Раду Албот.



Действующим победителем соревнований категории ATP 250, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Бенуа Пэра.