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Оже-Альяссим вышел во второй раунд турнира в Чэнду

Оже-Альяссим вышел во второй раунд турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг соревнований в Чэнду, в трёх партиях взяв верх над представителем Китая У Ибином – 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 26 минут.

Оже-Альяссим 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованных брейк-пойнта из 6.

За выход в четвертьфинал соревнований в Чэнду Оже-Альяссим поспорит со вторым номером посевом Хён Чхуном.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В этом году турнир Истомин пропускает.

25 сентября 2018 года, вторник. 09:35 МСК
Чэнду. 1-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
Феликс Оже-Альяссим
147
Канада
6:3
   2
6:7
7   
6:1
У Ибин
У Ибин
423
Китай
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