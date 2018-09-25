Оже-Альяссим вышел во второй раунд турнира в Чэнду

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг соревнований в Чэнду, в трёх партиях взяв верх над представителем Китая У Ибином – 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 26 минут.



Оже-Альяссим 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованных брейк-пойнта из 6.



За выход в четвертьфинал соревнований в Чэнду Оже-Альяссим поспорит со вторым номером посевом Хён Чхуном.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В этом году турнир Истомин пропускает.