Федерер: выступление на Олимпиаде в Токио-2020 не является моей целью

Вторая ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер прокомментировал возможное участие в Олимпийских играл в Токио – 2020.



«Не могу сказать, что я приложу все усилия для участия в Олимпиаде-2020. Это не является для меня такой целью, как были Игры в Лондоне или Рио-де-Жанейро. Люди думали, что я остановлюсь ещё в 2012, но я захотел сыграть четыре года спустя и сделал это.



Да, возможно, игра в Токио будет красивой страницей в моей биографии, но я к этому не стремлюсь», – заявил Федерер в интервью Tennis Magazin.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).