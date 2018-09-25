Федерер: прощальный тур? Это исключено

Вторая ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер прокомментировал организацию прощального тура в последний сезон своей профессиональной карьеры по примеру его бывшего тренера Стефана Эдберга.



«Нет, однозначно, это исключено. Я не хочу прощаться со всеми на протяжении года. Уже на четвёртом турнире я подумаю «О боже», при этом впереди будет ещё с сотню подобных моментов.



Мне понятна задумка прощальных туров, но, думаю, это отберёт у меня много энергии. Эдберг был значительно моложе меня во время его прощания с теннисом», – заявил Федерер в интервью Tennis Magazin.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).