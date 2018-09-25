К. Гарсия сложила полномочия победителя турнира в Ухане, уступив Синяковой

Француженка Каролин Гарсия неудачно начала защиту титула в Ухане (Китай), проиграв в трёх сетах чешской теннисистке Катержине Синяковой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, — 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 3 часа 1 минуту.

Гарсия выполнила 3 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 возможных. На счету её соперницы 8 подач навылет, 6 двойных ошибок и 7 сделанных брейков. В очных встречах Синякова ведёт 3-1.

За выход в четвертьфинал соревнований 22-летняя спортсменка поспорит с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, посеянной под 14-м номером.

Турнир в Ухане с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября.