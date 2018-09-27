Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Финальный турнир Кубка Дэвиса 2019 и 2020 годов пройдёт в Мадриде

Финальный турнир Кубка Дэвиса 2019 и 2020 годов пройдёт в Мадриде
Теннис / Кубок Дэвиса

Финальные раунды обновлённого Кубка Дэвиса в сезонах 2019 и 2020 годов состоятся в Мадриде, сообщает официальный сайт соревнований.

«Мы очень рады тому, что финал соревнований состоится в Мадриде. Этот город является подходящим местом для проведения теннисных турниров самого высокого уровня. С нетерпением ждём старта сотрудничества и благодарим другие города за свои заявки», – заявил президент ITF Дэвида Хаггерти…

На проведение финальных раундов Кубка Дэвиса также претендовал Лилль. Напомним, начиная с 2019 года командный турнир будет проводиться в обновлённом формате. Все матчи пройдут в течение одной недели в начале осени. Ранее сообщалось о возможном проведении Кубка Дэвиса в Санкт-Петербурге.

Съезд ITF одобрил изменения в формате Кубка Дэвиса
Источник: Davis Cup Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент