Финальный турнир Кубка Дэвиса 2019 и 2020 годов пройдёт в Мадриде

Финальные раунды обновлённого Кубка Дэвиса в сезонах 2019 и 2020 годов состоятся в Мадриде, сообщает официальный сайт соревнований.



«Мы очень рады тому, что финал соревнований состоится в Мадриде. Этот город является подходящим местом для проведения теннисных турниров самого высокого уровня. С нетерпением ждём старта сотрудничества и благодарим другие города за свои заявки», – заявил президент ITF Дэвида Хаггерти…



На проведение финальных раундов Кубка Дэвиса также претендовал Лилль. Напомним, начиная с 2019 года командный турнир будет проводиться в обновлённом формате. Все матчи пройдут в течение одной недели в начале осени. Ранее сообщалось о возможном проведении Кубка Дэвиса в Санкт-Петербурге.

Съезд ITF одобрил изменения в формате Кубка Дэвиса