Векич обыграла Жабер и встретится с Севастовой на турнире в Пекине

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в третий круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Туниса Онс Жабер, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Донна дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине 22-летняя уроженка Осиека поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).