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Вердаско одолел Монфиса в первом круге турнира в Пекине

Вердаско одолел Монфиса в первом круге турнира в Пекине
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Фернандо 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Вердаско поспорит с победителем поединка Джек Сок (США, 6) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Пекин. Мужчины. Первый круг
Маттео Берреттини (Италия, Q) — Леонардо Майер (Аргентина) — 6:3, 6:3.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября.

02 октября 2018 года, вторник. 07:45 МСК
Пекин (м). 1-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
28
Испания
2:6
   7
7:6
3   
   7
7:6
5   
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
39
Франция
02 октября 2018 года, вторник. 07:30 МСК
Пекин (м). 1-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
Маттео Берреттини
58
Италия
6:3
6:2
 
Леонардо Майер
Леонардо Майер
52
Аргентина
Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену
На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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