Вердаско одолел Монфиса в первом круге турнира в Пекине

Испанский теннисист Фернандо Вердаско пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Фернандо 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Вердаско поспорит с победителем поединка Джек Сок (США, 6) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Пекин. Мужчины. Первый круг

Маттео Берреттини (Италия, Q) — Леонардо Майер (Аргентина) — 6:3, 6:3.

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября.