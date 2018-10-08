Крунич уступила Сайсай в первом круге турнира в Гонконге

Сербская теннисистка Александра Крунич не смогла преодолеть первый раунд турнира в Гонконге, проиграв на старте соревнований китаянке Чжэн Сайсай со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Крунич ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 2 брейка. Её соперница выполнила 2 эйса, совершила 4 ошибки на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7 возможных.

За выход в четвертьфинал турнира Сайсай поборется с представительницей Украины Даяной Ястремской.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).