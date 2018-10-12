Французская теннисистка Кристина Младенович стала последней четвертьфиналисткой турнира в Линце (Австрия). Во втором круге соревнований Младенович в трёх сетах нанесла поражение представительнице Венгрии Тимя Бабош. Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа и 42 минуты. Младенович сделала 7 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из брейк-пойнтов. Её соперница 6 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и сделала 6 брейков.

Соперницей Младенович по четвертьфиналу турнира в Линце станет немка Андреа Петкович. В первом круге соревнований Петкович нанесла поражение своей соотечественнице Юлии Гёргес, получившей первый номер посева.

Призовой фонд турнира в Австрии составляет более € 200 тыс.