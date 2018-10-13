Мугуруса: тяжело проигрывать, демонстрируя отличный теннис, но и Цян была хороша

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё поражение в полуфинальном матче на соревнованиях в Гонконге. В трёх партиях она уступила китаянке Ван Цян – 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. В заключительной партии она вела со счётом 4:1, однако уступила решающий отрезок со счётом 1:6, по геймам.



«Ван Цян великолепно сыграла сегодня, особенно в ключевые моменты матча. Очень тяжело проигрывать, демонстрируя отличный теннис – сегодня был именно такой день для меня. Думаю, мы обе отлично играли сегодня, поэтому я покидаю турнир с хорошим «послевкусием», – передаёт слова Мугурусы пресс-служба турнира в своём «твиттере».



В решающем матче соревнований Ван Цян встретится с 18-летней теннисисткой из Украины Даяной Ястремкой. Ранее украинка никогда не добиралась даже до полуфинала турниров категории WTA.

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