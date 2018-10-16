Донской победил Кукушкина и вышел во второй круг Кубка Кремля

Представитель России Евгений Донской вышел во второй круг ВТБ Кубка Кремля. В матче первого раунда соревнований он в двух партиях победил теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:4, 7:6 (12:10).
Продолжительность матча составила 1 час и 53 минуты. Донской выполнил 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Кукушкин 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.
Во втором круге Кубка Кремля Донской сыграет с четвёртым номером посева из Сербии Филипом Краиновичем.
Призовой фонд мужского турнира Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Турнир завершится 21 октября. В прошлогоднем финале босниец Дамир Джумхур нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису.
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