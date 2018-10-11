«К нам едет хулиган». Ник Кирьос – самый безумный участник «Кубка Кремля»

В этом году турнир «ВТБ Кубок Кремля» проводится в 29-й раз. Уже почти три десятка лет в Москву съезжаются интересные, самобытные, а иногда просто безбашенные теннисисты. В этом году организаторы соревнований неожиданно предоставили «уайлд-кард» в основную сетку австралийцу Нику Кирьосу. Расскажем о самых эксцентричных персонажах, когда-либо выступавших в Москве.

Ник Кирьос (Австралия) – дебютирует в 2018 году

Ник Кирьос – самый талантливый теннисист из тех, кто старше Александра Зверева, но младше Новака Джоковича. Он из промежуточного поколения, но в медийном плане этот парень даст фору любому. Прозвище Ника – дикое существо (wild thing) – приклеилось к нему из-за сварливого, буйного характера. Кирьос талантлив, но чертовски ленив. Его игру обсуждают реже, чем проблему экологии в Южном полушарии, где находится Австралия. А вот привычным сценарием будет увидеть в новостных лентах пестрящие заголовки в духе «Ник Кирьос – главный теннисный бунтарь».

За последние несколько лет у него были стычки с судьями, болельщиками и даже игроками. Наибольший резонанс получила история трёхлетней давности, когда Ник по ходу матча со Стэном Вавринкой в Монреале сказал сопернику, что Танаси Коккинакис спал с его девушкой Донной Векич. Кирьос подал навылет и отошёл к фону, после чего отчётливо сказал: «Коккинакис спал с твоей девушкой, жаль тебе это говорить, приятель». Сразу после матча в интервью на корте австралийца спросили о его комментариях на эту тему. «Он тоже вёл себя достаточно нагло, поэтому я просто сказал это вслух сгоряча», — ответил Ник. Потом он извинился перед Стэном, но осадок, конечно, остался.

Человек – ураган

В послужном списке 23-летнего австралийца четыре титула ATP в одиночном разряде, а также один в парном. Его игру в беседе со мной наиболее чётко описал Денис Истомин. «Никому не хочется противостоять Кирьосу уже в первом круге. Это настоящий рандом: человек может быть ураганом, а в другой день его будто и нет на корте. В этом году мы играли на Уимблдоне, он показал невероятный теннис. Он постоянно рисковал, с одинаковой скоростью подавал и первую, и вторую. Были эйсы даже на второй подаче. Когда Кирьос играет с настроением и ловит кураж, его сложно остановить».

Не исключено, что человек-ураган оставит свой след в сердцах поклонников тенниса, которые посетят в этом году матчи Кубка Кремля. А кто ещё из неординарных иностранных теннисистов в разные годы был участником жарких баталий на кортах «Олимпийского»?

Марк Россе (Швейцария) – двукратный чемпион Кубка Кремля (1992, 1993)

Рыжеволосый шоумен был ведущим теннисистом Швейцарии до эпохи Роджера Федерера. Марк Россе приезжал в Москву на протяжении всей карьеры. Его любила московская публика, и он отвечал ей взаимностью. В финале Kremlin Cup-1992 Россе со счётом 6:2, 6:2 одолел немца Карла-Уве Штееба, а год спустя в титульном поединке взял верх над его соотечественником Патриком Кюненом – 6:4, 6:3.



В 2000 году Марк встречался с 18-летним Михаилом Южным, был близок к поражению, но нашёл альтернативный способ одержать победу. В один из ключевых эпизодов Россе пожаловался на мнимое недомогание, вызвал на корт врача, а после взялся за дело и победил. Спустя четыре года ситуация повернулась на 360 градусов – Южный попросил медицинский тайм-аут, после которого разнёс в пух и прах швейцарского ветерана. Что и говорить, а месть – это блюдо, которое надо подавать холодным.



По окончании того матча россиянин по традиции подал руку сопернику, но Россе состряпал на лице гримасу пренебрежения и прошёл мимо. Оба события развивались на центральном корте «Олимпийского» в Москве. Спустя несколько месяцев олимпийский чемпион 1992 года в Барселоне объявил о завершении профессиональной карьеры.

Марсело Риос (Чили) – поражение в первом круге розыгрыша-2002

Марсело Риос был первой ракеткой мира, но никогда не побеждал на турнирах «Большого шлема». Чилийский сорвиголова сыпал оскорблениями, дрался с таксистами и стражами правопорядка, а также переехал на автомобиле ногу собственному фитнес-тренеру. Он закончил карьеру в 27 лет, но перед этим один раз сыграл на турнире в Москве. Особого успеха в столице России Марсело не снискал – в первом круге он проиграл финскому теннисисту Яркко Ниеминену со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).



Однако Риос запомнился своим зажигательным выступлением на традиционной вечеринке игроков. Он веселился и танцевал наряду с гостями, в числе которых были и бизнесмен Олег Дерипаска вместе с красавицей-женой Полиной. Кстати, в том розыгрыше Кубка Кремля также принимал участие Роджер Федерер, однако в четвертьфинале он был вынужден уступить Марату Сафину – 5:7, 4:6.

Карстен Браш (Германия) – полуфиналист турнира-1993

Немецкий теннисист всю карьеру был середняком тура, носил очки для зрения и считался хорошим парным специалистом. Славу ему принесла авантюра, в которую он забавы ради вписался. В 1998 году Серена Уильямс заявила, что готова обыграть любого теннисиста, не входящего в топ-200 рейтинг-листа ATP. Карстен Браш, занимавший на тот момент 203-ю строчку в мировой классификации, решил принять вызов юной американки.



В первом сете 31-летний Браш отдал Серене лишь один гейм, а во втором со счётом 6:2 обыграл Винус Уильямс. В перерывах между геймами Карстен нарочито играл на публику, попивая пивко и выкуривая одну сигаретку за другой. В интервью после матча он заявил, что играл на уровне 600-й ракетки мира.



В 1993 году Браш дошёл до полуфинала турнира в Москве, одолев по пути другого эксцентричного персонажа – американца Джеффа Таранго.

Эрнест Гулбис (Латвия) – полуфиналист турнира-2014

Эрнест Гулбис должен был стать одним из лучших игроков своего поколения, но буйный нрав и страсть к приключениям не позволили ему полностью реализовать свой талант. Он был в десятке, играл в полуфинале «Ролан Гаррос», однако это лишь малая часть того, чего он мог добиться. Что ему помешало? Вероятно, вечеринки с проститутками в Швеции, колотые раны в Санкт-Петербурге и страсть к водке с молоком.



Латвийский хулиган дважды приезжал в Москву. Первый визит получился неудачным: Эрнест со счётом 3:6, 2:6 проиграл Михаилу Южному на старте турнира-2007. Спустя семь лет он выступил куда более успешно. В 2014 году он дошёл до полуфинала, уступив испанцу Роберто Баутиста-Агуту, — 4:6, 4:6. Кстати Эрнест к себе относится довольно самокритично и не стесняется подшучивать над собой в беседе с журналистами. В частности, он заявил тогда, что в Москве очень много соблазнов, поэтому это очень опасный город, но «Рига пока у меня на первом месте в плане соблазнов, поэтому я туда очень редко езжу». С тех пор Гулбис женился, стал отцом и о его похождениях больше ничего не слышно.

Андрей Медведев (Украина) – четвертьфиналист турнира (1993 и 1999), финалист парного разряда в 1999 году

19 лет назад украинский теннисист мог выиграть «Ролан Гаррос». Он был «сбитым лётчиком», уже не входил в сотню, но вышел в финал. В матче за титул он вёл по сетам 2:0, но затем Андре Агасси перехватил преимущество и надломил настрой Медведева. Победа уплыла из рук украинца, но тот день стал одним из самых ярких событий в его карьере. Андрей ушёл из тенниса в 27 лет, боролся с депрессией и проблемами в личной жизни, но он был и остаётся настоящим.



В памятном 1999 году Андрей в паре с Маратом Сафиным дошёл до финала Кубка Кремля в парном разряде. Выиграть снова не удалось – титул завоевали американец Джастин Гимельстоб и чех Даниэль Вацек.

Николас Кифер (Германия) – финалист турнира (2001 и 2005)

Немец был заметным теннисистом своего поколения. Он ссорился с будущим директором «Ролан Гаррос» Ги Форже, зажигал в беседах с журналистами и в целом имел репутацию плохого парня. А ещё этот парень очень похож на голливудского актёра Колина Фаррела.

В Москве он дважды играл в финале: в 2001 году проиграл Евгению Кафельникову, а в 2005-м не справился с Игорем Андреевым. После финала с Андреевым Николас возмущался работой судейской бригады. «В России сложно играть против россиянина. Были неверные решения судьи на линии, но и судья на вышке тоже отработал отвратительно», — заявил Кифер на послематчевой пресс-конференции. Кстати, после завершения карьеры Николас некоторое время входил в команду Марии Шараповой.

Доминик Хрбаты (Словакия) — полуфиналист турнира (2001 и 2004)

Всю карьеру словак был грозой авторитетов и «колючим» соперником для любого топ-игрока. Доминик дружил с Роджером Федерером и часто огорчал на корте российских теннисистов. На Кубке Кремля Хрбаты дважды выходил в полуфинал. В 2001 году он уступил Николасу Киферу, а три года спустя потерпел поражение от британца Грега Руседски.



Евгений Кафельников в одном из интервью назвал словака одним из самых неудобных соперников. «Самые неудобные сопеники? Томас Юханссон и Доминик Хрбаты. Последний просто насиловал меня на корте. Если анализировать, они задавливали меня темпом. Они играли намного быстрее, я не успевал подходить к мячу. Всё время был под давлением, не успевал выйти из подачи – мяч летел обратно».

Горан Иванишевич (Хорватия) – чемпион Кубка Кремля-1996

Горан Иванишевич – самый брутальный теннисист конца 90-х и начала 2000-х. Он будто магнитом притягивал к себе скандалы, но при этом был крутым игроком с невероятной подачей. Горан был на редкость импульсивным. Когда его захлёстывала волна негатива, он часто ломал ракетки. «На прошлой неделе я был довольно мил с ракетками. Я удивлён, как легко они ломаются. То ли с ними что-то не так, то ли я слишком сильный». За эту блажь приходилось платить, причём иногда весьма внушительные суммы. «Штрафы? Я плачу штрафов больше, чем некоторые игроки зарабатывают призовых за всю карьеру».



В 1996 году Иванишевич стал победителем Кубка Кремля, одолев в финале Евгения Кафельникова со счётом 3:6, 6:1, 6:1. После этого поражения Кафельников пять раз подряд становился чемпионом московского турнира. Но сейчас Горан и Евгений очень дружны и частенько выступают в ветеранских матчах, особенно в России.

Маркос Багдатис (Кипр) — финалист турнира-2010

Киприот всегда был крепким орешком, способным обыграть любого оппонента. Безусловно, лучший момент в карьере Багдатиса – выход в финал Australian Open-2006. В матче за титул Маркос проиграл Роджеру Федереру, но до сих пор остаётся в сердцах благодарной австралийской публики, особенно греческой диаспоры. Болельщики любят киприота ещё и за эксцентричное поведение. В том же Мельбурне в 2012 году он за 25 секунд сломал четыре ракетки.



В столицу России Багдатис приезжал не часто, но в один из визитов буквально покорил «Олимпийский». В 2010 году он мог стать чемпионом турнира, но в финале проиграл сербу Виктору Троицки со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Это был разочаровывающий результат, однако после матча Маркос поблагодарил Москву за теплый приём.