Калинская в двух сетах проиграла Младенович в первом круге Кубка Кремля

Российская теннисистка Анна Калинская, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира «ВТБ Кубок Кремля», не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Калинская трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Калинская на Кубке Кремля.

За выход в четвертьфинал Кристина поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, посеянной под восьмым номером.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2.